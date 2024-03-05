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Adetliyken oruç tutulur mu? Regl döneminde oruç tutmak kabul olur mu? Adet orucu bozar mı?

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Regl döneminde oruç tutmak kabul olur mu? Adet orucu bozar mı? Regl döneminde oruç tutmanın kabul olup olmadığı merak konusu. Kadınlar, adet dönemlerinde oruç tutup tutamayacaklarını araştırıyor.

Regl dönemi, bir kadının üreme yeteneğinin işaretlerinden biridir ve ergenlik döneminde başlar. Menopoz dönemine kadar devam eder. Adet dönemindeki bir kadın, dinimize göre namaz kılamaz. Akıllardaki bir başka soru ise adet döneminde orucun tutulup tutulamayacağı. Ramazan ayı yaklaşırken kadınlar bu soruyu araştırıyor. Adetliyken oruç tutulur mu? Regl döneminde oruç tutmak kabul olur mu? Adet orucu bozar mı? İşte yanıtı...

ADET DÖNEMİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Müslüman alemi 11 ayı sultanı Ramazan'a hazırlanıyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken, bu dönemde orucu bozan durumlar da oldukça sık araştırılıyor. Diş fırçalamak, ağızı çalkalamak gibi olaylar her yıl tartışma konusu olurken, bir durum da kadınların adet dönemleri. Kadınların adet dönemlerinde oruç tutup tutamayacakları konusunu Din İşleri Yüksek Kurulu açığa kavuşturdu. Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre kadınlar adet (regl) döneminde oruç tutamaz.

Konuya ilişkin şu açıklama yer alıyor; "Kadınlar âdet dönemlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Temizlendikten sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat oruçlarını kaza ederler (Buhârî, Hayız, 20 [321]; Müslim, Hayız, 69 [335]). Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîler'e göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz."

Adetliyken oruç tutulur mu? Regl döneminde oruç tutmak kabul olur mu? Adet orucu bozar mı?

ADET (REGL) NEDİR?

Regl, kadınların üreme sisteminin bir parçası olan rahim iç tabakasının (endometrium) döllenmemiş bir yumurta hücresini atmasıyla gerçekleşen doğal bir süreçtir. Regl, genellikle 28 günlük bir döngü içinde gerçekleşir ancak bu süre her kadında farklılık gösterebilir.

Her ay, bir kadının vücudu, hamilelik gerçekleşmediği için gebelik için hazırlanan rahim iç tabakasını atar. Bu süreç, rahim iç tabakasının kan ve diğer doku parçalarıyla birlikte vücuttan dışarı atılması şeklinde gerçekleşir. Bu atılan materyal, kadının adet kanaması olarak da bilinen regl kanamasını oluşturur.

Regl dönemi, bir kadının üreme yeteneğinin işaretlerinden biridir ve ergenlik döneminde başlar. Menopoz dönemine kadar devam eder. Regl dönemi, hormonal değişimlerle birlikte çeşitli semptomlarla ilişkilendirilebilir, bu semptomlar arasında karın krampları, duygusal dalgalanmalar, baş ağrıları ve vücutta şişme gibi belirtiler bulunabilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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