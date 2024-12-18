Survivor Adem kimdir? Adem Kılıçcı kimdir kaç yaşında, nereli? Adem Kılıçcı hayatı ve kariyeri!

Adem Kılıçcı, Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan, aynı zamanda profesyonel bir boksör olan başarılı bir sporcudur. Türkiye'yi uluslararası boks arenasında temsil etmiş ve kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettirmiştir. Adem Kılıçcı'nın hayatı merak ediliyor. Kılıçcı'nın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında, nereli? Adem Kılıçcı hayatı ve kariyeri!

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Spor kariyerine boks yaparak adım atan Kılıçcı, amatör boks alanında Türkiye'yi birçok kez uluslararası arenada temsil etmiştir. Milli sporcu kimliğiyle tanınan Adem, ringlerde gösterdiği başarının yanı sıra Survivor yarışmalarındaki performansıyla da popüler hale gelmiştir.

Adem Kılıçcı, Türk milli boks takımı sporcusu olarak uzun yıllar boyunca Türkiye'yi temsil etti. Amatör boks kariyerinde önemli başarılar elde etti ve adını dünyaya duyurdu.

2004 Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası: Gümüş madalya kazandı.

2007 Dünya Boks Şampiyonası: Bronz madalya kazandı.

2013 Akdeniz Oyunları: Altın madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları: Türkiye'yi temsil etti.

Adem Kılıçcı, profesyonel boks kariyerinde elde ettiği uluslararası başarılar ve Survivor'daki üstün performansıyla tanınan bir sporcu ve televizyon figürüdür. 37 yaşındaki sporcu, hem boks alanında hem de televizyon dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.