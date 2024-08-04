Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde, Bercy Arena'da düzenlenen artistik cimnastik erkekler bireysel halka finalinde milli sporcu Adem Asil mücadele etti. Birçok kişi Adem Asil'in kim olduğunu merak ediyor. Milli sporcunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Adem Asil kimdir? Milli sporcu Adem Asil kaç yaşında, nereli?

ADEM ASİL KİMDİR?

Adem Asil (önceki adı ile Abdelrahman Elgamal; d. 21 Şubat 1999), Mısır doğumlu Türk erkek artistik jimnastikçi ve millî takım sporcusu. 2022 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde ve 2023 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda bireysel genel toplam ile halka aletinde altın madalya kazandı.

ADEM ASİL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Mısır millî takımının bir üyesi olan Elgamal, 2017 FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası serisinin Fransa'daki Internationaux de France veya Paris World Challenge Cup'a ve Bulgaristan'daki Varna World Challenge Cup'a, ayrıca Montreal, Kanada'da 2017 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasına katıldı.

2017 yılında anne ve babasını Mısır'da bırakarak Türkiye'ye taşındı. Eğitimine Türkiye'de devam etti ve Türk vatandaşlığına başvurdu. Vatandaşlığa kabul edildikten sonra ilk kez Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 2020 FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası serisinde Yer Hareketi etkinliğinde Türkiye adına yarıştı. Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Takım etkinliğinde sakatlanmasına rağmen gümüş madalya kazandı.

Elgamal, 2021 yılında Adem Asil adı altında yarışmaya başladı. 2022 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Türkiye'nin Konya kentinde Olympiahalle'de düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkekler artistik bireysel toplam Adem Asil, altı alette toplamda 84.900 puan alarak altın madalyaya kazandı. Adem Asil, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 168.550 puanla altın madalya elde etti. Erkekler halka aletinde altın, atlama beygirinde gümüş, yer hareketlerinde bronz madalya kazandı.

Almanya'nın Münih kentinde Olympiahalle'de düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalya, bireysel toplam ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ile takım müsabakasında bronz madalya kazandı. Bireysel toplamda Ahmet Önder ile birlikte Türkiye'ye organizasyon tarihinde ilk madalyalarını kazandırdı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde Liverpool Arena'da düzenlenen 51. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde 14.933 puanla altın madalya kazandı. Türkiye'nin Antalya kentinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 10. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda bireysel genel toplamda 84.965 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye jimnastik tarihinde ilk defa bireysel genel toplamda altın madalya kazanmış oldu. Asil, halka aleti finalinde 14.933 puanla altın madalya kazandı. Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut'tan oluşan Artistik Jimnastik Erkek Milli Takımı ile de aynı turnuvada takım finallerinde gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde, Bercy Arena'da düzenlenen artistik cimnastik erkekler bireysel halka finalinde milli sporcu Adem Asil mücadele etti.