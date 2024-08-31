Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Adana Demirspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Galatasaray Adana Demirspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11

Adana Demirspor Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyledir:

Adana Demirspor muhtemel 11: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY YEDEKLER

Maçın 11'leri ile birlikte yedekler de birazdan açıklanacak.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Adana Demirspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Galatasaray maçı saat 21.45'te başlayacak.