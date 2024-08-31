Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekler belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Adana Demirspor maç kadrosu ilk 11!

Adana Demirspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Galatasaray Adana Demirspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11

Adana Demirspor Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyledir:

Adana Demirspor muhtemel 11: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY YEDEKLER

Maçın 11'leri ile birlikte yedekler de birazdan açıklanacak.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Adana Demirspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Galatasaray maçı saat 21.45'te başlayacak.

Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Adana Demirspor Adana Demirspor Galatasaray Galatasaray Futbol Adana Spor Adana Futbol Gündem Spor Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

 Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü

Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title