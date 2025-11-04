Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosuna bir isim daha eklendi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski futbolcu Mert Nobre'nin yeni sezonda yarışmacılar arasında yer alacağını duyurdu.

HERKES İÇİN SÜRPRİZ OLDU

Yeni sezona sayılı günler kala Survivor 2026 heyecanı giderek artıyor. Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu sosyal medya hesabı üzerinden tek tek açıklamaya devam ederken Nobre'nin adı sürpriz etkisi yarattı.

İşte Ilıcalı'nın o paylaşımı;

KADRODA KİMLER VAR?

Survivor 2026 kadrosunda şu ana kadar Bayhan Gürhan, Dilan Çıtak Tatlıses ve Keremcem gibi ünlü isimler bulunuyor. Nobre'nin katılımı, hem futbol hem de televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.