Abdüllatif Şener, son günlerde büyük oğlu Bedirhan Şener hakkında ortaya atılan iddialar ile gündemde. Peki, Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener kimdir, ne iş yapıyor?

Eski Başbakan Yardımcılığı ve Eski Maliye Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Abdüllatif Şener son günlerde adı en çok konuşulan ve tartışılan isimlerden birisi oldu. Peki, Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener kimdir, ne iş yapıyor?

ABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLU BEDİRHAN ŞENER KİMDİR?

Bedirhan Şener Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.

1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.

Bedirhan Şener Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak görev yaptı.