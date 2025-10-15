Abdullah Kiğılı kimdir? Abdullah Kiğılı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Abdullah Kiğılı, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olarak özellikle erkek giyim sektöründe önemli bir marka yaratmıştır. İş hayatına genç yaşta başlayan Kiğılı, tekstil sektöründeki faaliyetleriyle geniş bir kariyere imza atmıştır. Ayrıca spor dünyasında da çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Abdullah Kiğılı'nın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kariyerinin nasıl şekillendiği merak edilen konular arasında yer alıyor.

ABDULLAH KİĞILI KİMDİR?

Abdullah Kiğılı, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olup, özellikle erkek giyim sektöründe yarattığı Kiğılı markasıyla tanınmaktadır. 1943 yılında Malatya'da doğan Kiğılı, genç yaşta ticaret hayatına atılmış ve babasının Sultan Hamam'daki kumaş dükkânında çalışarak iş dünyasına ilk adımını atmıştır.

1965 yılında Kiğılı markasıyla gömlek üretimine başlayarak kendi işini kurmuş, ilerleyen yıllarda pantolon, takım elbise ve palto üretimine geçmiştir. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyüyen markasıyla iş dünyasında önemli bir yer edinmiştir. İş insanı kimliğinin yanı sıra, spor yöneticiliği geçmişi de olan Abdullah Kiğılı, kısa süreliğine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ve uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.

ABDULLAH KİĞILI KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Kiğılı, 20 Nisan 1943 doğumludur. Bu hesaba göre, 2025 yılı itibarıyla 82 yaşındadır. Yaşamı boyunca hem iş dünyasında hem de spor camiasında aktif görevler üstlenmiş, kariyerini uzun yıllara yayılan bir tecrübe ile şekillendirmiştir.

ABDULLAH KİĞILI NERELİ?

Abdullah Kiğılı, Malatya doğumludur. Ancak ailesinin kökeni, Bingöl'ün Kiğı ilçesine dayanmaktadır. Soyadını da bu ilçeden almıştır. Dedesi 1928 yılında Kiğı'dan Malatya'ya göç etmiş, ailesi ise 1952 yılında Abdullah Kiğılı henüz 9 yaşındayken İstanbul'a taşınmıştır. Eğitim hayatını İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır.

ABDULLAH KİĞILI'NIN KARİYERİ

Abdullah Kiğılı'nın kariyeri, henüz lise yıllarında babasının kumaş dükkânında çalışmaya başlamasıyla şekillenmiştir. 1965 yılında Kiğılı markasını kurarak gömlek üretimiyle tekstil sektörüne girmiştir. 1969'da İstiklal Caddesi'nde ilk mağazasını açmış, ardından Altınyıldız kumaşlarının sahibi Osman Boyner'in davetiyle Beymen Beyoğlu'na ortak olmuştur.

1980 yılında Kiğılı Konfeksiyon Fabrikası'nı kurarak üretimi sanayi ölçeğine taşımış, ürünlerini hem yurt içinde bayiler aracılığıyla hem de yurt dışında mağazalarla satmaya başlamıştır.

Sadece tekstil sektöründe değil, spor yöneticiliği alanında da aktif olan Abdullah Kiğılı, 1997 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış, 1998 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanvekilliği ve Fenerium mağazalarından sorumlu yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca İstanbulspor, Güreş Federasyonu ve Kayak Federasyonu'nda da çeşitli görevler almıştır.