ABD istihdam raporu açıklandı mı? - Haberler

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 üzerinde 16,3847'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 16,4220'den işlem görüyor. Bu kapsamda perşembe günü açıklanacak Abd'nin tarım dışı istihdam raporu kritik önem taşıyor. Peki, ABD istihdam raporu açıklandı mı?

ABD İSTİHDAM RAPORU AÇIKLANDI MI?

Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüş paralelinde atılan normalleşme adımlarının küresel risk iştahını desteklediğini söyledi. Yatırımcıların, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu aktaran analistler, bu kapsamda perşembe günü açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam raporunun kritik önem taşıdığını, veri öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

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