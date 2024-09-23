Üye Girişi
Haberler

AAG ve FAA ne demek?

AAG ve FAA ne demek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AAG ve FAA açılımı, ne demek merak ediliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray futbol taraftarlarının tezahürat olarak kullandığı AAG ve FAA nedir, anlamı iki ezeli rakibin taraftarlarınca sosyal medyada paylaşılmasının ardından merak ediliyor. Peki, AAG ne demek? FAA ne demek? İşte FAA ve AAG nedir, yanıtı...

AAG ve FAA ne demek? Fenerbahçe ve Galatasaray futbol taraftarlarının tezahürat olarak kullandığı AAG ve FAA nedir, anlamı iki ezeli rakibin taraftarlarınca sosyal medyada paylaşılmasının ardından merak ediliyor. Peki, AAG ne demek? FAA ne demek? İşte FAA ve AAG nedir, yanıtı yazımızda!

AAG NE DEMEK?

AAG, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kullanılan sinkaflı küfür içeren bir tezahüratın kısaltmasıdır. Açılımı A** A** Galatasaray şeklindedir.

FAA NE DEMEK?

FAA ise, Galatasaraylı taraftarların kullandığı yine sinkaflı küfür içeren bir tezahüratın kısaltmasıdır. Açılımı Fenerbahçe A** A** şeklindedir.

AAG ve FAA ne demek?

SİNKAFLI KÜFÜR NE DEMEK?

"Sinkaflı küfür" ya da "sikaflı küfür," Türkçede kaba ve argo bir ifade biçimidir. Bu tür küfürler genellikle cinsel içerikli hakaretler veya aşağılama amacıyla kullanılan sözlerden oluşur. Toplum içinde ve iletişimde oldukça rahatsız edici kabul edilir ve genellikle saygısızlık olarak algılanır.

AAG ve FAA ne demek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Galatasaray Galatasaray Soğuk Haber Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Futbol Spor

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda
CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep TS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı SON BÖLÜM izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı? Ali Koç istifa edecek mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Pazartesi hangi diziler var? 23 Eylül TV'de bu akşamki diziler Güzel Aşklar Diyarı konusu ne? Güzel Aşklar Diyarı dizisi neyi anlatıyor? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. Bölüm Kanal kesintisiz HD izleme linki var mı? AAG ve FAA ne demek? Münferit ne demek? Münferit olay ne demek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });