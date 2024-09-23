AAG ve FAA ne demek? Fenerbahçe ve Galatasaray futbol taraftarlarının tezahürat olarak kullandığı AAG ve FAA nedir, anlamı iki ezeli rakibin taraftarlarınca sosyal medyada paylaşılmasının ardından merak ediliyor. Peki, AAG ne demek? FAA ne demek? İşte FAA ve AAG nedir, yanıtı yazımızda!

AAG NE DEMEK?

AAG, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kullanılan sinkaflı küfür içeren bir tezahüratın kısaltmasıdır. Açılımı A** A** Galatasaray şeklindedir.

FAA NE DEMEK?

FAA ise, Galatasaraylı taraftarların kullandığı yine sinkaflı küfür içeren bir tezahüratın kısaltmasıdır. Açılımı Fenerbahçe A** A** şeklindedir.

SİNKAFLI KÜFÜR NE DEMEK?

"Sinkaflı küfür" ya da "sikaflı küfür," Türkçede kaba ve argo bir ifade biçimidir. Bu tür küfürler genellikle cinsel içerikli hakaretler veya aşağılama amacıyla kullanılan sözlerden oluşur. Toplum içinde ve iletişimde oldukça rahatsız edici kabul edilir ve genellikle saygısızlık olarak algılanır.