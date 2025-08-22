A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ! A101 ALDIN ALDIN kırtasiye ürünleri satışa çıktı mı?

A101 ALDIN ALDIN kırtasiye ürünleri satışa çıktı mı? Öğrencilerin okul ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılaması için hazırlanan kırtasiye ürünleri raflardaki yerini aldı. Uygun fiyatlı ve lisanslı ürünleriyle dikkat çeken A101 kırtasiye ürünleri, bu yıl da kampanya kapsamında satışa sunuldu. Veliler, A101 Aldın Aldın kırtasiye kataloğu sayesinde okul alışverişini daha ekonomik yapma fırsatı buluyor. Peki, A101 kırtasiye ürünleri ne zaman satışa çıktı, kampanyada hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı için A101 kırtasiye kampanyasının tüm detayları…

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ!

Kampanya kapsamında raflarda yer alan ürünlerden bazıları şunlar:

Lisanslı masa üstü kalemlikli kırtasiye seti

Rotring Visuclick + Jel okul seti

Taşlı jel kalemler

Çeşitli boyutlarda kareli ve çizgili defterler

Barbie ve lisanslı kırtasiye ürünleri

Versatil kalem setleri

Okul çantaları ve kalem kutuları

Resim defteri, pastel boya, sulu boya ve kuru boya setleri