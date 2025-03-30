A101 bayramda açık mı? Bayramda marketler açık mı?

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan A101'in Ramazan Bayramı'ndaki çalışma saatleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde. Özellikle bayramın 1. günü A101 marketleri açık mı, A101 ne zaman kapanıyor gibi soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından aranıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda A101 bayramda açık mı? A101 marketleri hangi gün ve saatlerde hizmet verecek? İşte A101'in bayram tatilindeki çalışma saatlerine dair detaylar…

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 30 Mart 2025 Pazar tarihinde, A101 marketlerinin kapalı olması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bayramın ilk günü A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketler hizmet vermiyor.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın 2. ve 3. günlerinde ise (31 Mart ve 1 Nisan 2025), A101 marketlerinin 09.00 - 21.00 saatleri arasında normal çalışma düzenine dönmesi öngörülüyor.