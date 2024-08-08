A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Yıldızı Zehra Güneş Kimdir?

Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Zehra Güneş kimdir?

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Doğum: 7 Temmuz 1999 (25 yıl yaşında), Kartal, Türkiye

Boy: 1,97 m

Şu andaki takımları: Turkey, Türkiye

Kilo: 88 kg

Mevcut kulübü: VakıfBank

Numarası: 18

Smaç yüksekliği: 319 santimetre (126 in

Zehra Güneş (d. 7 Temmuz 1999, Kartal, İstanbul), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta orta oyuncu olarak oynayan Türk voleybolcu. VakıfBank alt yapısında yetişen voleybolcu daha öncesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş'ta oynadı.

Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız kategorisinde hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem de genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen ikinci takımında forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Zehra, sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye Şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kişisel hayatı

1999 yılında 6 kişilik bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Boşnak kökenlidir. Kendisi gibi voleybolcu olan İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ile kardeştir.