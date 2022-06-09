9 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 9 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! - Haberler

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 9 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

9 HAZİRAN CUMA HUTBESİ YAYILANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesi henüz yayınlanmadı.

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