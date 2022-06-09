9 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 9 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! - Haberler

9 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 9 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı mı? Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 24 Haziran Cuma Hutbesi tam metni
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 9 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.
9 HAZİRAN CUMA HUTBESİ YAYILANDI MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesi henüz yayınlanmadı.
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