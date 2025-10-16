5G ihalesini kim kazandı? 5G ihalesi ne kadara satıldı?

Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik bir dönemeç olan 5G ihalesi sonuçlandı. Mobil internet teknolojisinde yeni bir çağın kapılarını aralayacak bu ihale, ülkenin dört bir yanına hızlı ve kesintisiz internet erişimi sunma hedefiyle büyük heyecan yarattı. Peki, 5G ihalesini kim kazandı? 5G ihalesine hangi firmalar katıldı? 5G ihalesi ne kadara satıldı? Detaylar haberimizde!

5G İHALESİNİ KİM KAZANDI?

2025 yılı, Türkiye'nin telekomünikasyon tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Dijital dönüşüm sürecinde kritik bir adım olan 5G altyapısı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen frekans ihalesi sonuçlandı. Bu ihale, mobil internet hızlarını ve altyapı kalitesini artırarak Türkiye genelinde dijitalleşmeyi hızlandıracak önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Resmi açıklamalara göre, Türkiye'de 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunulacak. Frekans ihaleleri, toplamda 11 farklı paket üzerinden gerçekleştirildi ve üç ana operatör arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

İhale sürecinde 700 MHz frekans bandında üç farklı paket açıklandı. Bu paketlerde en yüksek teklifleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom verdi. Turkcell, A1 paketine 429 milyon dolar ile en yüksek teklifi yaparken; Vodafone, A2 paketinde 426 milyon dolarlık teklif ile öne çıktı. Türk Telekom ise A3 paketini 425 milyon dolarla kazandı. Bu sonuçlar, operatörlerin 5G altyapısına ne denli önem verdiğini ve rekabetin ne kadar yoğun olduğunu ortaya koyuyor.

5G İHALESİ NE KADARA SATILDI?

İhalenin sadece 700 MHz bandındaki bu üç paketi toplamda yaklaşık 1,28 milyar dolar gelir sağladı. Ancak, ihalenin tamamı için devletin asgari gelir beklentisi 2,125 milyar dolar olarak açıklandı. Diğer frekans bantlarına ait paketlerin sonuçları henüz açıklanmadı. Bu da sürecin tamamının yakın takiple izlenmesi gerektiğinin sinyalini veriyor.

5G teknolojisi sayesinde Türkiye'de mobil internet hızlarında önemli bir sıçrama yaşanması bekleniyor. Saniyede gigabit seviyesinde veri aktarımı, düşük gecikme süresi ve nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birçok sektörde verimlilik artışı hedefleniyor. Operatörlerin ihale kapsamında yaptığı yatırımlar, önümüzdeki yıllarda daha hızlı ve güvenilir internet altyapısının temelini oluşturacak.