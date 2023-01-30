30 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Ocak 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Snooker: Shoot Out
01:00 Snooker: Shoot Out
02:00 Tenis: Avustralya Açık
03:30 Artistik Buz Pateni
05:00 Tenis: Avustralya Açık
06:00 Tenis: Avustralya Açık
07:00 Tenis: Avustralya Açık
09:00 The Minute
09:05 Tenis: Avustralya Açık
10:00 Tenis: Avustralya Açık
10:55 The Minute
11:00 Tenis: Avustralya Açık
15:15 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
16:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
18:00 Tenis: Avustralya Açık
19:30 Snooker: Shoot Out
20:30 Spirit Of Yachting
21:00 Tenis: Avustralya Açık
22:00 The Minute
22:05 Alp Disiplini Dünya Kupası
23:00 Bisiklet: Tour Of San Juan