30 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var? Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… EUROSPORT YAYIN AKIŞI 00:00 Snooker: Shoot Out 01:00 Snooker: Shoot Out 02:00 Tenis: Avustralya Açık 03:30 Artistik Buz Pateni 05:00 Tenis: Avustralya Açık 06:00 Tenis: Avustralya Açık 07:00 Tenis: Avustralya Açık 09:00 The Minute 09:05 Tenis: Avustralya Açık 10:00 Tenis: Avustralya Açık 10:55 The Minute 11:00 Tenis: Avustralya Açık 15:15 Kayaklı Koşu Dünya Kupası 16:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası 18:00 Tenis: Avustralya Açık 19:30 Snooker: Shoot Out 20:30 Spirit Of Yachting 21:00 Tenis: Avustralya Açık 22:00 The Minute 22:05 Alp Disiplini Dünya Kupası 23:00 Bisiklet: Tour Of San Juan Kaynak: InterSinema.com / TV Avustralya Eurosport San Juan Tenis TV Haberler

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