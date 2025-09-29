29 EYLÜL CANLI DÖVİZ KURLARI: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?

Türkiye ekonomisinde döviz kurları, hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcıların kararlarını etkileyen kritik bir göstergedir. 29 Eylül 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin fiyatlarındaki hareketler, piyasa uzmanları ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, faiz kararları ve siyasi gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmayı doğrudan etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Peki, Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar? 29 Eylül canlı döviz kurları haberimizde...

29 EYLÜL CANLI DÖVİZ KURLARI

Döviz piyasalarında anlık değişimler, ekonomik göstergeler ve uluslararası gelişmelerle şekilleniyor. Bugün, 29 Eylül 2025 itibarıyla en çok takip edilen dövizler olan dolar, euro ve sterlinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

ABD Doları (USD): 41,56 (Alış) - 41,57 (Satış)

Euro (EUR): 48,76 (Alış) - 48,81 (Satış)

Sterlin (GBP): 55,66 (Alış) - 55,94 (Satış)

Canlı döviz kuru takip platformları, yatırımcıların anlık fiyat değişimlerini görmesini sağlıyor ve piyasa trendlerini doğru analiz edebilmek için kritik önem taşıyor.

29 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ABD Doları, dünya genelinde en çok işlem gören para birimlerinden biri olarak Türkiye piyasalarında da yakından takip ediliyor. 29 Eylül 2025 günü dolar fiyatları, yatırımcıların beklentileri ve piyasa hareketleri doğrultusunda hafif dalgalanmalar gösterdi.

Alış: 41,56 TL

Satış: 41,57 TL

Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikaları ve uluslararası ekonomik gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Özellikle ABD faiz kararları ve küresel piyasadaki likidite durumu, doların TL karşısındaki değerini etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

29 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro, Avrupa Birliği ekonomisinin güçlü göstergelerinden biri olarak, TL karşısında değerini sürekli olarak korumaya çalışıyor. 29 Eylül 2025 itibarıyla euro fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Alış: 48,76 TL

Satış: 48,81 TL

Euro/TL paritesi, özellikle dış ticaret yapan firmalar ve tasarruflarını döviz üzerinden değerlendiren yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ve ekonomik büyüme rakamları, euro fiyatlarının yönünü belirleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

29 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, döviz piyasalarında istikrar arayan yatırımcılar tarafından takip edilen bir başka önemli para birimidir. 29 Eylül 2025 günü sterlin fiyatları ise şu şekildedir:

Alış: 55,66 TL

Satış: 55,94 TL

Sterlin/TL paritesindeki hareketler, özellikle İngiltere ekonomisindeki gelişmeler, Brexit sonrası ticaret dengeleri ve küresel piyasalardaki risk iştahı ile yakından ilişkilidir. Yatırımcılar, sterlinin TL karşısındaki performansını analiz ederek, portföy yönetimi stratejilerini şekillendirebiliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA BUGÜN NEYE DİKKAT ETMELİ?

Yatırımcılar ve finans sektörü profesyonelleri, döviz piyasasında anlık fiyat değişimlerini takip ederken aşağıdaki göstergelere dikkat ediyor:

Merkez Bankası Kararları: Faiz artışı veya indirimleri doğrudan döviz fiyatlarını etkiler.

Küresel Ekonomik Veriler: ABD ve Avrupa ekonomisine dair açıklanan büyüme, işsizlik ve enflasyon verileri piyasaları hareketlendirir.

Siyasi ve Jeopolitik Gelişmeler: Siyasi belirsizlikler ve uluslararası krizler, döviz talebini artırabilir veya azaltabilir.