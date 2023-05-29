28 Mayıs 2.turda Kayseri seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kayseri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kayseri oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kayseri kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

28 Mayıs Kayseri seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kayseri oy oranları! Kılıçdaroğlu Kayseri kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KAYSERİ'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kayseri genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40,16 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 59,84 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KAYSERİ'DE KAÇ OY ALDI?

Kayseri'da yüzde 40,16 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 301.709 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KAYSERİ'DE KAÇ OY ALDI?

Kayseri'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 59,84 oranıyla 449.559 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9.