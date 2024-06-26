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28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

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28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek? 28 Haziran tarihli BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM'e gelecek olan ürünler ve indirimler hakkında detaylar merak ediliyor. Bu tarihte BİM mağazalarında hangi ürünlerin olacağına dair bilgileri katalogdan öğrenebilirsiniz.

28 Haziran'da Bim'e hangi ürünlerin geleceği merak ediliyor. Birçok kişi BİM Aktüel kataloğundaki ürünleri araştırıyor. Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı Bim'de vatandaşlar, teknolojik ürünlerini, mutfak ürünlerini, ev tekstili ürünlerini ve daha fazlasını satın alabiliyor. Peki, 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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