28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 Haziran'da Bim'e hangi ürünlerin geleceği merak ediliyor. Birçok kişi BİM Aktüel kataloğundaki ürünleri araştırıyor. Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı Bim'de vatandaşlar, teknolojik ürünlerini, mutfak ürünlerini, ev tekstili ürünlerini ve daha fazlasını satın alabiliyor. Peki, 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek?

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG