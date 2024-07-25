25 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin, motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar? #128663

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Motorin grubuna gelen 1 lira 47 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Bu büyük indirim sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43.54 liradan, benzinin litre fiyatı ise ortalama 45 liradan satılmaya başlandı. Peki, 25Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin, motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.