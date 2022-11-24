24 Kasım öğretmenler gününün gelmesi ile birlikte birçok kişi 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri merak ediyor. 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa, Öğretmeler Günü şiirleri öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa, Öğretmeler Günü şiirleri! Öğretmenler Günü için kısa, güzel şiirler!

24 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri konusu birçok kişi tarafından merak konusu oldu ve 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa, Öğretmeler Günü şiirleri Şeklinde araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından araştırılan 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri sizler için haberimize ekledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa, Öğretmeler Günü şiirleri! Öğretmenler Günü için kısa, güzel şiirler!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' ŞİİRİ

Daha küçükken, bana okuma yazma öğrettin

Başarılı olmam için, daima çaba sarf ettin

Öğrencilerin geleceği için, hep eridin bittin

Geçimini sağlamak için, neden? pazara gittin

Yetkililer niçin? Elinizden tutmuyor, öğretmenim

Sınıflarda yine mutlu olan, öğretmenim benim

Ülkemin geleceği için, diyordun kutsaldır tenim

Yine diyordun yeter ki, cehaleti hep yeneyim

Saygı değer öğretmenim, canım benim bir tanem

Bizlere verdiğin bilgilerle, hep neşe dolsun hanem

Öğretmenlerinize saygı duyun derdi, biricik annem

Bizlere verdiğin ilhamla, takdirle gelirdi karnem

Sizlere ne kadar şiirler yazsak, hakkınızı ödeyemeyiz

Ülkemin geleceğine yön verensiniz, sizden vazgeçemeyiz

Verdiğiniz emeğinizin karşılığını, kimseye veremeyiz

Kesinlikle bütün öğretmenler gereksizdir, diyemeyiz

(Fikret Gürsoy)

'ÖĞRETMENİM ŞİİRİ' ŞİİRİ

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi.

(Süleyman KARAGÖZ)

'TÜRK ÖĞRETMENİNE' ŞİİRİ

Bazen ölüler yurdu korur,bazı da sağlar;

Göz nuru karışmazsa şahadet kanı ağlar,

Yoksulluğun ufkunda erirken bile mağrur,

Sensin o hazin nûr,O derin Nûr,O büyük nûr,

Hoşnutsun ,eğilmiş okuyorsun ,yazıyorsun;

Ey terli alın,ey Güneşin öptüğü insan.

Şöhret aramaz,şân aramaz,nâm aramazsın;

Cemiyetin omzunda da yokmuş kadar azsın;

İlmin sesi haykırmaz:İlim şarlatan olmaz.

Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.

Sen yurdunu,haykırmayarak gizli seversin,

Kalmışsa eğer,ömrümü Tanrı'm sana versin

(MİTHAT CEMAL KUNTAY)

'BİRİCİK ÖĞRETMENİM' ŞİİRİ

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

(Hakkı ÇEBİ)

'ÖĞRETMENİM' ŞİİRİ

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

(Süleyman KARAGÖZ)