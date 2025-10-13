22 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 13 Ekim canlı altın fiyatları!

Altın piyasaları, 13 Ekim 2025 tarihinde yeniden hareketlendi. Özellikle yatırımcılar ve altın alım-satımıyla ilgilenen vatandaşlar, 22 ayar gram altın fiyatı ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar gibi sorulara yanıt ararken; piyasadaki ani dalgalanmalar mercek altına alındı. Peki, 22 ayar gram altın fiyatı ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın ne kadar? 13 Ekim güncel altın fiyatları haberimizde!

22 AYAR GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

2025 yılı itibariyle yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinin başında 22 ayar gram altın geliyor. Hem düğün sezonlarında tercih edilen hem de yatırım aracı olarak görülen 22 ayar gram altın, bugün itibariyle alış fiyatı 5.150,27 TL, satış fiyatı ise 5.392,47 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Bu yükselişin ardında hem döviz kurundaki artış hem de küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu görülüyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve ABD enflasyon verilerinin beklentinin üzerinde gelmesi, altının güvenli liman algısını yeniden pekiştirmiş durumda.

13 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI!

13 Ekim 2025 canlı altın fiyatları, gün içerisinde dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalarda sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekerken, yatırımcılar gün boyunca fiyatları yakından takip ediyor.

Güncel rakamlar şöyle:

Altının gram fiyatı TL bazında 5.470,98 TL seviyesine ulaştı.

Altın, dolar bazında ise 130.225 $/kg üzerinden işlem görmekte.

Bu rakamlar, altın piyasasında güvenli liman arayışının sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar için kısa vadede temkinli olunması önerilirken, orta ve uzun vadede altının değer kazanma potansiyeli sürüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Türkiye'de altın yatırımı denince ilk akla gelen ürünlerden biri gram altın oluyor. Kuyumcuların en çok talep gören ürünlerinden olan gram altın, 13 Ekim itibariyle piyasada ortalama 5.470,98 TL'den satışta.

Uzmanlara göre gram altının fiyatındaki bu yükselişin arkasında sadece global gelişmeler değil, aynı zamanda yerel enflasyon baskısı ve arz-talep dengesizliği de bulunuyor. Merkez bankalarının rezervlerini artırma yönünde adımlar atması da altın fiyatlarını yukarı taşıyor.

Yatırımcılara göre gram altın, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, 2025 sonuna kadar yukarı yönlü bir potansiyel taşıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğün sezonlarının vazgeçilmezi, aynı zamanda halk arasında "yastık altı yatırım" olarak adlandırılan çeyrek altın, bugün itibariyle 9.229 TL alış, 9.337 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Çeyrek altının bu fiyat seviyelerine ulaşması, geçtiğimiz yıllara kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor. Sadece 2 yıl önce 4.000 TL bandında olan çeyrek altın, iki katına yakın değer kazanmış durumda.

Kuyumcular çeyrek altına olan talebin düğün sezonu dışında da arttığını, küçük yatırımcıların bu tür altınlara yöneldiğini belirtiyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının iki katı büyüklüğünde olan yarım altın, hem takı hem de yatırım amaçlı olarak tercih ediliyor. 13 Ekim 2025 itibariyle yarım altın 18.458 TL alış, 18.680 TL satış fiyatlarından işlem görüyor.

Yarım altın, özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde orta gelirli yatırımcıların gözdesi oluyor. Uzmanlar, yatırım portföyünü çeşitlendirmek isteyenlerin yarım altını iyi bir alternatif olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, diğer adıyla ziynet altın, 2025 yılında yatırımcının ilgisini yeniden kazanmış durumda. Özellikle büyük montanlı alım yapan yatırımcıların tercihi olan tam altın, bugün 36.802 TL alış, 37.195 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Tam altın fiyatları, yatırımcılara uzun vadede güçlü bir getiri sunduğu gibi, fiziki saklama avantajı da sağlıyor. Aynı zamanda düğünlerde, nişanlarda ve özel günlerde prestijli bir hediye seçeneği olmaya devam ediyor.