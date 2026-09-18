2027 Asgari Ücret Pazarlığı İçin Geri Sayım

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2027 yılı asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. Aralık ayında kurulacak pazarlık masası öncesinde, enflasyon tahminleri ve ekonomik hedefler ışığında şekillenen üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

Asgari ücret pazarlığı öncesinde, ekonomik hedefler ve enflasyon tahminleri çerçevesinde üç ayrı zam senaryosu gündemde.

Kaynak: Haber Merkezi