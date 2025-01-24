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Yeni düzenleme yolda! 3 ve üzeri evi olanlara vergi artışı geliyor

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Haberler.com stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk olan Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, 2025 yılı konut piyasasını değerlendirdi. Araç, sosyal konut projeleri ve konut fiyatlarındaki olası değişimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında, konut piyasasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "3 ve üzerinde evi olanların ödeyeceği vergilerde bir artış olabilir" diyen Araç, sosyal konut projelerinin hiç evi olmayan kişiler için fırsatlar sunduğunu belirtti.

"3 VE ÜZERİNDE EVİ OLANLARIN ÖDEYECEĞİ VERGİLERDE BİR ARTIŞ OLABİLİR"

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konut sahipliğine yönelik olası düzenlemeler hakkında, "3 ve üzerinde evi olanların ödeyeceği vergilerde bir artış olabilir" diyerek dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Bu düzenlemenin piyasa üzerindeki etkilerinin önemine vurgu yaptı.

Yeni düzenleme yolda! 3 ve üzeri evi olanlara vergi artışı geliyor

"İLAN FİYATLARINI YÜKSELTENLERE 100 BİN TL PARA CEZASI VAR"

Konut fiyatlarındaki dengesizliklere değinen Araç, "İlan fiyatlarını yükseltenlere 100 bin TL para cezası var" diyerek, bu konuda alınan önlemlerin altını çizdi. Bu düzenlemelerin piyasadaki istikrarı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Yeni düzenleme yolda! 3 ve üzeri evi olanlara vergi artışı geliyor

"2025 YILI SOSYAL KONUT PROJESİ MÜJDELERİYLE BAŞLADI"

Sosyal konut projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Araç, "2025 yılı sosyal konut projesi müjdeleriyle başladı" dedi. Araç, "Haziran ayına kadar konutlarda düşme veya yükselme olmaz" ve "Yıl sonuna doğru konutlarda yükselme olabilir" ifadelerini kullanarak fiyat beklentilerini paylaştı. Ayrıca, "Sosyal konut projesi hiç evi olmayan kişilere fırsat sunacak" diyerek, bu projelerin önemine vurgu yaptı.

Yeni düzenleme yolda! 3 ve üzeri evi olanlara vergi artışı geliyor
Haberler.com / Melis Yaşar - Emlak
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖzgür Özer:

Güzel haber. Zengin 100 lerce ev alırken fakiri kirada yaşamaya muhtaç duruma getiriyorlar. Mütahitlerde satarken zorluk yaşamadığı için talep olduğunu görüp fiyatları şişirerek devam ediyorlar ve sonsuz döngü bu şekilde devam ediyor. Ev barınma gibi haklar kimse tarafından zapt edilememeli zaten…

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Haber Yorumlarıvatandaş:

gençlere yazık ettiler.

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