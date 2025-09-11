2025 KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip oda özelikleri ve fiyatları

Üniversiteye yerleşme heyecanının hemen ardından gelen en büyük soru şu: "Nerede kalacağım?" Aileden ilk kez ayrılacak binlerce öğrenci için barınma konusu, hem duygusal hem de maddi açıdan kritik bir dönüm noktası. Tam da bu sırada KYK yurtları, devlet güvencesi ve uygun fiyatlarıyla en çok tercih edilen seçeneklerin başında geliyor. Ancak 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte yurt ücretlerine yapılan %40'lık artış, öğrenci ve velilerin kafasında pek çok soru işareti oluşturdu. Peki, bu yıl KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 1. tipten 6. tipe kadar değişen oda seçenekleri ne anlama geliyor? Hangi yurtlar kaç kişilik ve ne tür imkanlar sunuyor?

KYK YURT ÜCRETLERİ 2025-2026

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK yurt başvuruları başladı ve 2025-2026 yılı KYK yurt ücretleri de açıklandı. Bu yıl yapılan düzenlemelerle birlikte yurt fiyatlarında %40 oranında artış gerçekleşti. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına göre farklı tiplerde sunulan yurtlar, 750 TL ile 1.250 TL arasında değişen fiyatlarla öğrencilere hizmet verecek. Fiyatlar, odanın tipi, öğrenci kapasitesi ve sunduğu imkanlara göre farklılık gösteriyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2025-2026 döneminde KYK yurt ücretleri önemli ölçüde arttı. Yeni dönemde yurt fiyatları, oda tipine göre farklılık göstererek altı kategoriye ayrıldı. 1. Tip yurtlarda aylık ücret 750 TL iken, en yüksek ücret 6. Tip yurtlar için 1.250 TL olarak belirlendi. Bu artış, hem konforlu yaşam alanlarının artırılması hem de bakım, onarım ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapıldı.

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, barınma ücretine ek olarak genellikle yemek desteğinden de faydalanabiliyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için belirli bir tutarda katkı sağlanıyor. Ancak bu hizmet yurtlara göre farklılık gösterebilir.

KYK 1. TİP YURT NE DEMEK?

Tip KYK yurtları, en uygun fiyatlı konaklama seçeneği olarak öne çıkıyor. Genellikle 6 ila 8 kişilik büyük odalardan oluşan bu yurtlar, temel barınma ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Ortak kullanım alanları (banyo, tuvalet, çalışma odası gibi) yoğunlukla kullanılır. Fiyat olarak ise 2025-2026 döneminde bu yurtların aylık ücreti 750 TL olarak belirlenmiştir.

Özellikle bütçesini düşünen öğrenciler için tercih sebebi olan 1. Tip yurtlar, ekonomik olmasının yanında sosyal ortam açısından da oldukça yoğundur.

KYK 2. TİP YURT NE DEMEK?

Tip KYK yurtları, konfor açısından 1. Tip'e göre daha gelişmiş olsa da hâlâ çok kişilik oda sistemini sürdüren yurtlardır. Oda kapasitesi yine genellikle 6 ila 8 kişilik olsa da mobilya kalitesi, ortak alan düzenlemeleri ve bina koşulları biraz daha iyidir. Aylık ücret 850 TL olarak belirlenmiştir.

Bu tip yurtlar, merkezi lokasyonlarda yer almasıyla da avantaj sağlayabilir. Öğrenciler hem ekonomik hem de nispeten daha iyi koşullarda konaklama imkanı bulur.

KYK 3. TİPYURT NE DEMEK?

Tip KYK yurtlarında oda kapasitesi genellikle 4 ila 6 kişilik olarak düzenlenmiştir. Banyo ve tuvalet gibi alanlar bazı yurtlarda ortakken, bazılarında odalara özel olabilir. Çalışma alanları, internet altyapısı ve güvenlik hizmetleri daha gelişmiştir.

Aylık konaklama ücreti 850 TL olan bu yurtlar, konfor ve maliyet arasında denge kurmak isteyen öğrenciler için ideal bir seçenektir.

KYK 4. TİP YURT NE DEMEK?

Tip yurtlar, öğrencilerin konfor beklentilerine daha fazla cevap veren KYK yurtları arasında yer alır. Oda sayısı genellikle 3 veya 4 kişiliktir. Bazı odalarda kişiye özel çalışma masası, mini dolap gibi olanaklar bulunur. Sosyal alanlar daha fazla geliştirilmiştir.

Bu yurtların 2025-2026 dönemine ait aylık ücreti 1.050 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, biraz daha yüksek ücret ödeyerek daha rahat yaşam alanlarına sahip olma şansı yakalar.

KYK 5. TİP YURT NE DEMEK?

Tip KYK yurtları, yüksek standartlara sahip seçeneklerdir. Oda kapasitesi genellikle 1 ila 3 kişilik olacak şekilde tasarlanmıştır. Her öğrenciye özel çalışma alanı ve dolap gibi olanaklar sunulur. Bazı odalarda özel banyo ve tuvalet bulunabilir.

Bu tür yurtların fiyatı, sağladığı konfora göre belirlenmiştir ve aylık 1.150 TL'dir. Daha sessiz ve özel alan isteyen öğrenciler için 5. Tip KYK yurtları oldukça uygundur.

KYK 6. TİP YURT NE DEMEK?

KYK 6. Tip yurtlar, barınma konforunun en üst seviyede olduğu kamu yurtlarıdır. Öğrencilere daha fazla mahremiyet, sessizlik ve bireysel alan sunar. Bu yurtlar, özel yurt standartlarında tasarlanmış olup devlet güvencesiyle işletilir. Oda içerisinde her öğrencinin kullanabileceği kişisel alanlar mevcuttur. Çamaşırhane, etüt odası, spor salonu gibi sosyal alanlar da oldukça gelişmiştir.

Genellikle şehir merkezine yakın konumlarda yer alan 6. Tip KYK yurtları, başarı bursu kazanan öğrenciler veya özel ihtiyaç sahibi bireyler tarafından da tercih edilebilir.

KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

KYK yurtlarının oda kapasitesi, yurdun tipi ve fiziki koşullarına göre değişiklik gösterir. Genel olarak şu şekildedir:

ve 2. Tip KYK yurtları: 6 ila 8 kişilik büyük odalar.

ve 4. Tip KYK yurtları: 3 ila 4 kişilik orta ölçekli odalar.

ve 6. Tip KYK yurtları: 1 ila 3 kişilik konforlu ve özel odalar.

Oda kapasitesi öğrencinin yerleştiği ile, yurda ve binanın fiziksel yapısına göre değişebilir. Bazı kampüslerde daha küçük kapasiteli odalar sunulurken, bazıları daha kalabalık olabilir. Yerleşme sırasında öğrencilerin özel tercihlerine göre oda türü seçimi yapılabilmektedir.