Üniversite eğitimi gören milyonlarca öğrenci için KYK burs ve kredi desteği, hem ekonomik yükü hafifletiyor hem de eğitim sürecini daha sürdürülebilir hale getiriyor. Her yıl olduğu gibi, 2025–2026 eğitim öğretim yılında da KYK burs başvuru süreci büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başvuru süreci, şartlar ve ödeme miktarları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2025 KYK burs başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? 2025 KYK bursu ne kadar? İşte detaylar...

2025–2026 KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular başladığında öğrenciler, "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs-Kredi Başvurusu" ekranına giriş yaparak ilgili alanları doldurmakla yükümlüdür. Bu ekranda öğrencinin kimlik bilgileri, eğitim durumu, aile birey sayısı, gelir bilgileri, özel durumlar (şehit-gazi yakını, engel durumu, vb.) gibi bilgiler istenir.

Başvuru formu tamamlandıktan sonra sistem üzerinden elektronik taahhütname onayı alınır. Burs hakkı kazanan öğrenciler bu taahhütnameyi onaylamadığı takdirde burs veya kredi ödemesi alamaz. Bu nedenle her adımın dikkatle takip edilmesi büyük önem taşır.

Burs başvuru süreci tamamen dijital ortamda gerçekleştiği için fiziksel bir belge sunumu yapılmasına gerek yoktur. Ancak bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi, değerlendirme sürecinde avantaj sağlar.

Geçtiğimiz yıllarda başvurular genellikle Ekim ayının ikinci haftasında başlayıp Kasım ayının başına kadar devam etti. 2025–2026 KYK burs başvurularının da benzer tarihler arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. Başka bir platform, kurum ya da internet sitesi üzerinden burs başvurusu yapmak mümkün değildir. Bu durum hem güvenlik hem de doğru bilgi akışı açısından önemlidir.

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip ederek başvuru ekranının ne zaman açılacağını öğrenebilirler. Başvuru sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar için GSB'nin iletişim kanalları ya da üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinden destek alınabilir.

E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Burs/Kredi Başvuru" sekmesi üzerinden yönlendirmeleri takip ederek başvurunu birkaç adımda tamamlayabilirsin.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekir. Bu şartlar hem genel uygunluk hem de öncelikli değerlendirme kriterleri olarak ikiye ayrılır.

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Bir yükseköğretim programında kayıtlı (aktif) öğrenci olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyulması

Başarılı bir öğrenci profili çizilmesi (hazırlık sınıfı dışında sınıf tekrarı yapmamış olmak)

Öncelikli Değerlendirilecek Durumlar:

Şehit veya gazi çocukları

%40 ve üzeri engeli bulunan öğrenciler

Anne veya babası vefat etmiş olanlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altında yetişen öğrenciler

Lise eğitimini Darüşşafaka'da tamamlayanlar

Milli sporcular

Aile geliri asgari ücretin altında olanlar

Bu şartlara sahip öğrenciler, burs başvurularında sistem tarafından öncelikli olarak değerlendirilir. Ancak unutulmamalıdır ki her başvuru mutlaka burs ile sonuçlanmayabilir; bazı öğrenciler sadece öğrenim kredisi almaya hak kazanabilir.

2024–2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024–2025 eğitim döneminde KYK tarafından verilen burs ve kredi miktarları, öğrencilerin eğitim düzeylerine göre farklılık gösterdi:

Lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL

Yüksek lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL

Doktora öğrencilerine aylık 6.000 TL

Bu miktarlar 2024 yılı boyunca sabit kalmış ve Ocak 2025'te yeniden değerlendirilmek üzere gözden geçirilmiştir. Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, yeni dönemde bir zam beklentisini de beraberinde getirmiştir.

2025 KYK BURSU NE KADAR?

2025–2026 dönemi KYK burs ve kredi miktarları henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmî olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki zam oranları ve ekonomik göstergeler baz alındığında, yeni dönemde burs/kredi tutarlarında artış yapılması kuvvetle muhtemeldir.

Öğrenciler arasında konuşulan senaryolara göre, lisans bursunun 2.500 TL'ye, yüksek lisans bursunun 5.000 TL'ye, doktora bursunun ise 7.500 TL'ye kadar yükselmesi olasılığı bulunmaktadır. Ancak bu rakamlar yalnızca tahmini olup, kesin bilgi için bakanlık açıklamaları beklenmelidir.

2025 yılı içerisinde asgari ücret, enflasyon oranı ve kamu bütçe dengeleri gibi etkenler burs miktarlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olacaktır.