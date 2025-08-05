Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2025 kilogram başı fındık fiyatları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirleniyor. Üreticiler, fiyatların ne zaman açıklanacağını ve bu yılki destekleme miktarlarının ne olacağını araştırıyor. Fındık alım kampanyasının başlayacağı tarihler de bu açıklamayla netleşecek. Peki, 2025 Kilogram başı fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KİLOGRAM BAŞI FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

2025 kilogram başı fındık fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'dan gelecek açıklama beklenirken, üreticiler serbest piyasa fiyatlarıyla yeni sezon hakkında fikir edinmeye çalışıyor.

Levant kalite: 130 TL/kg

Giresun kalite: 132 TL/kg

Sivri kalite: 125 TL/kg

Alan bazlı desteklerle bu rakamlar sırasıyla 133 TL ve 135 TL'ye kadar yükselmişti.

TMO FİYAT BEKLENTİSİ NEDİR?

Üreticiler ve sektör temsilcileri, bu yıl kilogram başına en az 140 TL fiyat bekliyor. Serbest piyasada fiyatlar bazı bölgelerde 135 TL'yi aşmış durumda.

TMO FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TMO'nun fiyat açıklamasının Ağustos ortası ile üçüncü haftası arasında yapılması bekleniyor. Fındık hasadı bazı bölgelerde başlasa da taban fiyat henüz duyurulmadı.