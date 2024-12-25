2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

2025 yılında asgari ücretin artışıyla birlikte kıdem tazminatı da yeniden gündeme geldi. Çalışanların haklarını öğrenmek ve tazminatlarını doğru bir şekilde hesaplamak için bilmeniz gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Kıdem tazminatı hesaplaması, özellikle yıllık brüt maaş üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

2025'TE YENİ RAKAMLAR

En düşük işsizlik maaşı: 10.332,43 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 20.644,86 TL

Günlük GSS primi: 781,04 TL

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi: 62.407.87 TL

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi: 8.321,04 TL

En düşük BAĞ-KUR primi: 7 bin 735,98 TL

Stajyer maaşı: 6.630,83 TL.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA ÖDENİR?

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesi şu durumlarda sona erdiğinde ödenir:

İşveren tarafından haksız yere feshedilmesi,

İşçinin haklı bir nedenle işten ayrılması (örneğin, sağlık sorunları veya işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları),

İşçinin emeklilik hakkını kazanarak işten ayrılması,

Erkek işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması,

Kadın işçinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılması,

İşçinin vefat etmesi (bu durumda mirasçılarına ödenir).

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, işçinin her bir yıllık çalışma süresi için 30 günlük brüt ücreti esas alınarak hesaplanır.

Kıdem Tazminatı = Çalışılan Yıl × Brüt Maaş

Önemli Noktalar:

Eğer işçi tam yıl doldurmadan işten ayrıldıysa, tam olmayan aylar için oranlı hesaplama yapılır. (Örneğin, 6 ay çalıştıysa, 30 günlük ücretin yarısı alınır.)

Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesilir. Gelir vergisi alınmaz.