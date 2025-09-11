2025 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı?

Türkiye ekonomisi yeni bir dönemece daha yaklaşıyor. Gözler yeniden Merkez Bankası'nda. Kritik Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı, yalnızca bir faiz kararı değil; aynı zamanda piyasaların yönünü, yatırımcının nabzını ve enflasyonla mücadele stratejisini de belirleyecek. Döviz kurlarında dalgalanmalar sürerken, faiz indirimi beklentileri yükselişte. Peki, Merkez Bankası bu kez ne yapacak? Ekonomistler ne öngörüyor? Karar ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde...

EYLÜL 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

11 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacak. Eylül ayı faiz kararı bu toplantı sırasında belirlenecek ve karar kamuoyuna 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bu toplantıya ilişkin ekonomistler arasında yapılan anketlerde hâkim beklenti, politika faizinin Eylül ayında 200 baz puan indirim yapılarak yüzde 41 seviyesine çekilmesi yönünde. Bazı ekonomistler daha büyük indirim seçeneklerini de değerlendiriyor; örneğin 250 ya da 300 baz puan gibi. Beklentilerin medyan değeri, indirim yönünde.

Yıl sonu için politika faizine dair beklenti medyanı ise yaklaşık yüzde 36,5 civarında seyrediyor.

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Ekonomik göstergeler, enflasyon ve döviz kurlarının oynaklığı göz önünde bulundurulduğunda, evet; piyasalar büyük ölçüde ilk etapta faiz indirimi beklentisi taşıyor. Ancak indirim büyüklüğü ve zamanlaması, Merkez Bankası'nın sabitlik ile risklere toleransını da hesaba katarak sınırlı kalabilir.

Risk unsurları arasında kur dalgalanmaları, dış finansman maliyeti ve iç enflasyon dinamikleri öne çıkıyor. Bu nedenle bazı analizciler, beklenen indirimin tam olarak gerçekleşmeyebileceği ya da beklentiler doğrultusunda daha temkinli bir adım atılacağı yönünde görüş bildiriyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2025

2025 yılı içinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantıları belli tarihlerde yapılacak. Öne çıkan toplantı tarihleri arasında 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık yer alıyor. Eylül ayı toplantısı bu takvimin önemli parçalarından biri.