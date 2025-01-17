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2025 ATM para çekme limiti ne kadar oldu?

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Geçtiğimiz yılın son günlerinde ATM'lerde değişikliğe gidileceğine ilişkin yapılan bilgilendirmeler sonrasında çoğu banka 1 Ocak 2025 itibari ile para çekme limitlerinde güncelleme yaptı. 2025 ATM para çekme limiti ne kadar oldu?

Bankalar, Atm'lerden yapılacak para çekme işlemlerinde limitleri artırdı. Mevcut durumda 10 bin TL olan günlük para çekme limiti bazı bankalarda 15 bin TL'ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL'ye kadar yükseltildi. 2025 ATM para çekme limiti ne kadar oldu?

2025 ATM PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Söz konusu güncelleme doğrultusunda ATM'lerde 10 bin TL olan günlük para çekme limitleri bazı bankalarda 15 bin TL'ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL'ye kadar yükseltildi.

QR KOD LİMİTİ DE ARTIRILDI

ATM'lerden QR kod aracılığıyla yapılacak para çekme işlemlerinde de limit artırımına gidildi. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden para çekimi gerçekleştirmek isteyen müşteriler, böylelikle daha yüksek miktarlarda nakit çekim işlemi yapabilecek.

KÜÇÜK BANKNOT KULLANIMI AZALIYOR

ATM'lerde küçük banknot kullanımında ise kademeli olarak düşüş yaşandı. 10 ve 20 TL'lik banknotların çoğunluğu ATM'lerden kaldırılırken, yerlerine 200 TL'lik banknotlar yerleştirildi. 50 ve 100 TL'lik banknotlar da bazı bankalar tarafından kullanıma kapatıldı.

2025 ATM para çekme limiti ne kadar oldu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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