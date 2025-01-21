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2024'ün en çok satan SUV model araçları belli oldu

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2024 yılının en çok satan SUV'leri belli oldu. Araştırmalar, tüketicilerin daha geniş ve konforlu araçlara yönelim gösterdiğini ortaya koydu. Bu trendin etkisiyle SUV satışları önemli ölçüde artış gösterdi. 2024 yılında satılan sıfır otomobiller arasında gövde tiplerine göre yapılan değerlendirmede, yüzde 56,8'lik pazar payıyla SUV modeller ilk sırada yer aldı.

2024 yılında satılan sıfır otomobiller arasında gövde tiplerine göre yapılan değerlendirmede, yüzde 56,8'lik pazar payıyla SUV modeller ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 Ocak-Aralık döneminde Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşarak tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdı. Otomobil satışları, 2024 yılında önceki seneye göre yüzde 1,3 oranında artarak 980 bin 341 adet oldu. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, yüzde 56,8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller en çok tercih edilen gövde tipi olarak öne çıktı.

SUV MODELLER 248 BİNLİK ARTIŞ KAYDETTİ

SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 248 bin 902 satışla sedan, yüzde 16,8 pay ve 164 bin 443 adetle hatchback otomobiller takip etti. ODMD verilerine göre, söz konusu dönemde SUV otomobiller arasında satılan 85 bin 579 adetle yüzde 15'lik payı yerli üretim otomobiller oluşturdu. Motor tipine göre, SUV otomobillerin 319 bin 956'sı benzin motorlu, 111 bin 123'ü hibrit motorlu, 86 bin 365'i elektrikli ve 39 bin 104'ü dizel motorlu tercih edildi.

TOGG ŞAMPİYONLUĞUNU KORUDU

Geçen yıl, Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinde 30 bin 93 adetlik satışla ilk sırada Togg T10X yer aldı. Onu, 25 bin 526 adetle Fiat Egea Cross, 20 bin 933 adetle Renault Duster, 19 bin 132 adetle Nissan Qashqai ve 18 bin 612 adetle Peugeot 2008 takip etti.

2024'ün en çok satan SUV model araçları belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Neden derseniz bunlar ÖTV siz araçlar yani yüzde doksan engelli vatandaşlar alıyor en güzel görünen de bunların içinde togg olduğu için en çok satılan oluyor

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