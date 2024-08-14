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2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

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2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin de yer alacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille ekibine elenen Fenerbahçe'nin Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alma hasreti 16 sezona çıktı. En son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takım, Lille'e elenerek hasretine son veremedi. Peki, 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN ELENDİ Mİ?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler elendi.

2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 29- 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF MAÇI

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş, ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak.

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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