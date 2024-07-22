2024 Paris Olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?
Paris Olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatlarına Türkiye katılıyor mu? 2024 Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor? Paris Olimpiyatları diğer adıyla yaz olimpiyatları heyecanı tüm dünyada başladı. Peki 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor?
2024 Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye var mı? Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor? Paris daha önce 1900 ve 1924 yılında yaz olimpiyatlarını düzenlemişti. En son 2021 yılında Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlara, Covid sebebi ile ara verilmişti.
PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?
Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olması bekleniyor. Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları bu organizasyonda yer almazken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşı da mücadelelere dahil edilecek.
PARİS OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE KATILIYOR MU?
26 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere, toplam 102 sporcumuz katılıyor.
Olimpiyat oyunlarına bugüne kadar ev sahipliği yapan ülkeler:
- Tokyo 2020 Japonya
- Rio 2016 Brezilya
- Londra 2012 İngiltere
- Pekin 2008 Çin
- Atina 2004 Yunanistan
- Sidney 2000 Avustralya
- Atlanta 1996 ABD
- Barcelona 1992 İspanya
- Seul 1988 Güney Kore
- Los Angeles 1984 ABD
- Moskova 1980 SSCB
- Montreal 1976 Kanada
- Münih 1972 Batı Almanya
- Meksiko 1968 Meksika
- Tokyo 1964 Japonya
- Roma 1960 İtalya
- Melbourne 1956 Kanada
- Helsinki 1952 Finlandiya
- Londra 1948 İngiltere
- Berlin 1936 Almanya
- Los Angeles 1932 ABD
- Amsterdam 1928 Hollanda
- Paris 1924 Fransa
- Anvers 1920 Belçika
- Stockholm 1912 İsveç
- Londra 1908 İngiltere
- St. Louis 1904 ABD
- Paris 1900 Fransa
- Atina 1896 Yunanistan