2024 Paris Olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

2024 Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye var mı? Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor? Paris daha önce 1900 ve 1924 yılında yaz olimpiyatlarını düzenlemişti. En son 2021 yılında Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlara, Covid sebebi ile ara verilmişti.

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olması bekleniyor. Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları bu organizasyonda yer almazken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşı da mücadelelere dahil edilecek.

PARİS OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE KATILIYOR MU?

26 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere, toplam 102 sporcumuz katılıyor.

Olimpiyat oyunlarına bugüne kadar ev sahipliği yapan ülkeler: