2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.2024 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi de belli oldu. Peki, 2024 milli piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2024 Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? Detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü canlı olarak gerçekleşecek. 12.30'da başlayacak çekiliş 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin açıklanmasıyla sona erecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET FİYATLARI

1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satılacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı Haberler.com'de olacak. 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıralı tam liste ve hızlı bilet sorgulama ekranına haberlercom'dan kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

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TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Teselli ikramiyesi tutarı 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak çekilişte belli olacak.