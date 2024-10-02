2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı?

2024 Eylül enflasyon verileri ne zaman açıklanıyor? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayı ve genel enflasyon beklentilerini içeren bir anket yayımladı. Ankete göre, geçen ay olduğu gibi bu ay da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %2,22 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, yıl sonunda ise enflasyonda bir düşüş öngörülüyor. Vatandaşlar ise Eylül ayı enflasyon verilerini merak ediyor. İşte detaylar…

EYLÜL 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının duyurulma tarihi belli oldu.

Açıklama göre eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

EYLÜL ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla yapılan anket sonuçlarına göre, Eylül ayı için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış beklentisi geçen ay olduğu gibi %2,22 seviyesinde sabit kaldı. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise %43,31'den %43,14'e düştü.

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %28,71'den %27,49'a, 24 ay sonrası için ise %19,30'dan %18,38'e geriledi.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim'de açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi ise %2,09 oldu. Ekonomistlerin tahminleri %1,50 ile %2,50 arasında değişiyor. Buna göre, yıllık enflasyonun %51,97'den %48,11'e düşmesi bekleniyor.

Ağustos ayında TÜFE %2,47 oranında artış göstermişti. Ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ise %43,23 olarak açıklandı.