2024 BATMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Batman'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Batman Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Batman'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan DEM Parti'den Gülüstan Sönük, HÜDAPAR'DAN Serkan Ramanlı yarıştı. Peki, Batman'da hangi parti, kim önde? Batman'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BATMAN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Batman'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'den Gülüstan Sönük, HÜDAPAR'DAN Serkan Ramanlı ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BATMAN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Batman Belediye Başkanlığı yarışında DEM Parti'den Gülüstan Sönük, HÜDAPAR'DAN Serkan Ramanlı kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.