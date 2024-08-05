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2024/25 UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman? CANLI İZLE | Avrupa ligi play- off kura çekimi!

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2024/25 futbol sezonu için UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Bu önemli etkinlik, Avrupa'nın en büyük futbol kulüplerinin kaderini belirleyecek.

Kura çekimi, 5 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimlerinin saat kaçta yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili detaylar, UEFA'nın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacak. Peki, 2024/25 UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY- OFF TURU KURASI NE ZAMAN?

2024/25 UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası, bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak ve bu çekimle rakibi belirlenecek. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de bugün yapılacak kura çekimiyle netleşecek.

2024/25 UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman? CANLI İZLE | Avrupa ligi play- off kura çekimi!

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UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi - Kura Çekimi programı/etkinliği, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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