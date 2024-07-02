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1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar 2024? Çanakkale Köprüsü zamlandı mı?

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1915 Çanakkale Köprüsü'ne zam var mı? Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medyada iddia edilen köprü fiyatları zam geldi mi sorusuna açıklama getirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar oldu ve bu yıl köprü-otoyol geçişlerine zam geldi mi merak ediliyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü zamlandı mı?

1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar 2024? Köprü geçiş ücretleri ne kadar ve otoyollara zam var mı merak ediliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü zamlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE KADAR 2024?

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu belirtti.

1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar 2024? Çanakkale Köprüsü zamlandı mı?

Sosyal medyada yayılan bu iddialar üzerine DMM, 15 Mayıs 2024 tarihinde geçiş ücretlerinde bir güncelleme yapıldığını hatırlatarak, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. DMM'nin "X" hesabından yapılan açıklamada, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz," denildi.

Bu açıklamayı takiben, Karayolları Genel Müdürlüğü de benzer bir duyuru yaptı. KGM'nin açıklamasında, son günlerde bazı medya organlarında kamu-özel sektör işbirliği modeli ile yapılan ve trafiğe açılan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. KGM, araç geçişlerinin mevcut tarifeler üzerinden ücretlendirilmeye devam edildiğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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