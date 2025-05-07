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19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu?
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19 Mayıs'ta kargolar açık mı? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar "19 Mayıs kargolar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde kargo hizmetlerinin durumu, hem gönderici hem de alıcılar açısından büyük önem taşıyor. 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle birçok kişi, PTT ve özel kargo firmalarının 19 Mayıs'ta açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tatil olduğundan, çoğu kargo firması hizmet vermeyecektir.

19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

19 MAYIS'TA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo 19 Mayıs'ta kapalı olacaktır. 19 Mayıs'ta kapalı olan kargo şirketleri, 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla normal mesai saatlerine geri dönecektir.

19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

19 MAYIS'TA KARGOLAR DAĞITIM YAPIYOR MU?

19 Mayıs'ta kargo dağıtımı yapılmayacaktır. Ancak, bazı özel durumlar veya bölgesel uygulamalar olabileceğinden, ilgili kargo firmasıyla iletişime geçmeniz önerilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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