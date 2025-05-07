Resmi tatillerde kargo hizmetlerinin durumu, hem gönderici hem de alıcılar açısından büyük önem taşıyor. 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle birçok kişi, PTT ve özel kargo firmalarının 19 Mayıs'ta açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tatil olduğundan, çoğu kargo firması hizmet vermeyecektir.

19 MAYIS'TA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo 19 Mayıs'ta kapalı olacaktır. 19 Mayıs'ta kapalı olan kargo şirketleri, 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla normal mesai saatlerine geri dönecektir.

19 MAYIS'TA KARGOLAR DAĞITIM YAPIYOR MU?

19 Mayıs'ta kargo dağıtımı yapılmayacaktır. Ancak, bazı özel durumlar veya bölgesel uygulamalar olabileceğinden, ilgili kargo firmasıyla iletişime geçmeniz önerilir.