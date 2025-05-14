19 Mayıs kuaförler açık mı? 19 Mayıs berberler kapalı mı?

Saç bakımı, tıraş veya özel gün hazırlığı için kuaför randevusu almak isteyenler, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü kuaförler açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs'ta kuaförler ve berberler hizmet verecek mi? İşte merak edilen detaylar ve açıklamalar…

19 MAYIS KUAFÖRLER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmiştir.

19 MAYIS'TA KUAFÖRLER KAPALI MI?

Kuaförler ve berberler, özel sektör kapsamında faaliyet gösteren işletmeler oldukları için, 19 Mayıs'ta açık olup olmamaları tamamen işletme sahiplerinin kararına bağlıdır. 19 Mayıs'ta kuaförünüzün açık olup olmadığını öğrenmek için doğrudan iletişime geçmeniz veya randevu sistemlerini kontrol etmeniz önerilir.

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