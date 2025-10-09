Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde uygulanan boykot listeleri ve insani yardım çalışmaları uzun süredir kamuoyunun ilgisini çekiyor. Son dönemde gündeme gelen en dikkat çekici gelişme ise EspressoLab kahve zincirinin boykot listesinden çıkarılması oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına göre, bu kararın temel nedeni şirketin üniversite kampüslerinden elde ettiği kazançları 19 Mart Fonuna aktaracak olması. Peki, 19 Mart Fonu nedir, kimler yararlanabilir? 19 Mart Fonu kimin, ne için kuruldu? 19 Mart Fonu hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

19 MART FONU NEDİR?

19 Mart Fonu, CHP tarafından insani yardım amacıyla kurulduğu belirtilen özel bir fon. Ancak, kamuoyuna fonun işleyişi ve kapsamına dair detaylı bilgiler henüz açıklanmadı. Parti lideri Özgür Özel'in açıklamalarına göre fon, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan gençlere ve belirli toplumsal kesimlere destek sağlamayı hedefliyor.

Fonun amacı net olarak açıklanmasa da, CHP'nin kurumsal boykot listelerinde yer alan şirketlerin destek sağlayacağı bir platform olarak işlev gördüğü anlaşılıyor. Bu bağlamda, EspressoLab'ın üniversite şubelerinden elde edeceği tüm kazancın fon kapsamında aktarılacak olması, fonun gençler ve eğitim alanında mağduriyet yaşayan kesimler için oluşturulduğuna işaret ediyor.

19 MART FONUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Fonun hangi kesimlere destek sağladığı resmi olarak açıklanmamış olsa da, Özel'in açıklamalarına göre özellikle üniversite öğrencileri ve maaş kesintisi yaşayan gençler öncelikli faydalanıcılar arasında.

EspressoLab örneğinde, kampüs şubelerinden elde edilen kârın tamamı fona aktarılacak. Bu durum, fonun gençlerin eğitim ve yaşam koşullarını iyileştirme hedefiyle yapılandırıldığını gösteriyor. Ayrıca CHP'nin boykot listesinden çıkarılan şirketlerin bu tür katkılar sunması, fonun işleyişine dair bir çerçeve oluşturuyor.

19 MART FONU KİMİN?

Fon, CHP yönetimi tarafından kurulan ve yönetilen bir yapıya sahip. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fonun denetimini ve koordinasyonunu parti bünyesinde yürütüyor. Fonun operasyonel detayları ve hangi kriterlerle destek sağladığı konusunda kamuoyuna net bilgi verilmiş değil.

Ancak, Özel'in açıklamalarına göre fon, partinin kurumsal boykot listesi politikası ile entegre bir şekilde işliyor. Bu sayede, sosyal sorumluluk taahhüdü üstlenen şirketler, boykot listesinden çıkarılabiliyor ve elde ettikleri kazançları fon aracılığıyla toplumsal faydaya dönüştürebiliyor.

19 MART FONU NE İÇİN KURULDU?

19 Mart Fonu, genel olarak insani yardım ve sosyal destek amacıyla kuruldu. Parti lideri Özgür Özel'in açıklamalarına göre fon, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan gençlere burs sağlamak ve mağduriyetleri gidermek için oluşturuldu.

Fonun kurulma gerekçesi, aynı zamanda CHP'nin boykot listesini sosyal faydaya dönüştürme stratejisi olarak da yorumlanabilir. Örneğin EspressoLab, kampüs şubelerinden elde ettiği gelirin tamamını fona aktaracağını açıkladığında, boykot listesinden çıkarıldı. Bu, fonun gençlerin yaşamına doğrudan destek sağlayacak bir araç olarak tasarlandığını gösteriyor.