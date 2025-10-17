17 Ekim 2025 TBMM X hesabı paylaşımı nedir? TBMM, X hesabında Kürtçe paylaşım mı yapıldı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyareti, hem verdiği mesajlar hem de sonrasında TBMM'nin resmi X hesabından yapılan Kürtçe paylaşım ile dikkat çekti. Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Kurtulmuş, birlik, adalet ve kardeşlik vurgusu yaparken; TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan, barış çağrısı içeren Kürtçe paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, 17 Ekim 2025 TBMM X hesabı paylaşımı nedir? TBMM X hesabında ne paylaştı? Kürtçe paylaşım mı yapıldı? Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretinin detayları haberimizde!

17 EKİM 2025 TBMM X HESABI PAYLAŞIMI NEDİR?

17 Ekim 2025 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretinin ardından TBMM'nin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşım, hem dili hem de içeriğiyle kamuoyunun gündemine oturdu.

TBMM, X HESABINDA NE PAYLAŞTI?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın hemen ardından, TBMM'nin X hesabından Kürtçe bir mesaj yayımlandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best."

(Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalım; aramızda barış esas olsun.)

Paylaşım, Meclis'in resmi sosyal medya hesaplarından Kürtçe dilinde yapılan nadir içeriklerden biri olması bakımından önemli bulundu ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TBMM X HESABINDA KÜRTÇE PAYLAŞIM MI YAPILDI?

Evet, TBMM'nin 17 Ekim 2025 tarihli paylaşımı doğrudan Kürtçe olarak yapıldı ve Türkçe çevirisine de yer verildi. Bu paylaşımın, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Diyarbakır'daki açıklamalarının ardından gelmesi, dikkat çekici bir zamanlamaya işaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bazı üyeleriyle birlikte Diyarbakır'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Dicle Üniversitesi'nin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'ne katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin iç barışını ve küresel adalet sorumluluğunu vurguladı.









Kurtulmuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim Türkiye olarak kendimize gelmemiz gerçekten önümüzdeki süreci en iyi şekilde anlamlandırmamız ve yolumuza devam etmemiz lazım."

"Türkiye'yi yönetenler olarak Türkiye'deki bütün siyasi gruplara düşen ödev, görev Türkiye'yi iki alanda daha ileriye taşımaktır..."

"Silahların değil, sözlerin ve gönüllerin konuştuğu tam manasıyla özgür, adaletli bir Türkiye'yi inşa etmek..."

"İç cephesini tahkim eden bir anlayışla dosta düşmana karşı samimi bir birlik ve beraberliği ortaya koyacak..."

"Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Başta kendi coğrafyamız olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlum milletlerden ve dünyanın her köşesindeki biçare insanlardan da sorumlu olduğumuzu unutmamamız gerekir."

TÖRENE KİMLER KATILDI?

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve çok sayıda davetli katıldı.