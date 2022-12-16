17-18 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 18 Aralık Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Aralık Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Aralık Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 17.12.2022 03:00 04:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY, BEŞEYLÜL, CUNHURİYET, SAĞLIK, SEYRANTEPE, YÖRÜK , DEDETAŞI MAHALLELELERİNE BAĞLI BÖLGELERDE MENDERES CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ SALİHLİ ENDÜTRİ MESLEK LİSESİ, BELEDİYE KAPALI SPOR SALONU, SALİHLİ ÖĞRETMEN EVİ, SALİHLİ AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ, SALİHLİ HUZUR EVİ, SALİHLİ DEVLET HASTANESİ
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYTEKİN ŞENER TAVUK ÇİFTLİĞİ,İZMİRLİOĞLU PETROL, HİKMET ALUŞ,FATMA ZURNACI,CEMİL AKTAŞ,OSMAN SEÇKİN VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜTAŞ AGRO ÜSTÜ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI DEVE KAYPAĞI BÖLGESİ
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞBASAN İLE ÇAPAKLI MAHALLESİ ARASI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİRHACILI VE ÇÖKELEK ARASI TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAYKÖY MAHALLESİ AKHİSAR YOLU ÜZERİ TARİMSAL SULAMA VE BESİ DAMLARI
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAKALAR MEZARLIĞI VE BELEDİYE ŞANTİYESİ
- 17.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAAĞAÇ ,BAHÇECİK MAHALLELERİ ,KURŞUNLU KAPLICALARI, SALİHLİ JEOTERMAL KUYULARI VE SERALAR
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖLMARMARA İLÇESİ TAMAMI AKSELENDİ,KARAYAĞCI,FIRINLI MAHALLELERİ,KULAKSIZLAR,ÇELENLİOĞLU,KUMKUYUCAK,AKÇEŞME,GÖRDES BARAJI,HİMMET KAHRAMAN TST,MEHMET ÇETİN TST,ILICAKSU,GÖKAY TEKSTİL GES,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI,ERİŞSAN KUM OCAĞI,MASKİ ARITMA TESİSLERİ,GÖRDES BARAJI,DANIŞ YAPI,DOĞANLAR KUM OCAĞI,ÖZ TARIM GES GÖKAY TEKSTİL GES,KAYAALTI,KAMİL ÖZ GES, YENİKÖY,KILCANLAR,DEYNEKLER,HACIVELİLER,TİYENLİ,BEYLER,YUNUSLAR,TAŞKUYUCAK,OZANCA,HACIBAŞTANLAR,AYANLAR,ÇAMKÖY,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ İŞLETMELER,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE CİVARLARI
- 17.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI MAHALLESİNDE BULUNAN FABRİKALAR BÖLGESİ
- 17.12.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLBAŞI ÇİFTÇİ İBRAHİM YEŞİLYAYLA KONURCA SÖGÜTDERE GÖKDERE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 50 YIL, AKINCILAR, ARDA, ATATÜRK, AYNIALİ, BARBAROS, CUMHURİYET, FATİH, GÜZELYURT, M.FEVZİÇAKMAK, YARHASANLAR MAHALLELERİ, YENİ MAHALLE
- 17.12.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADALA VE DURASILLI MAHALLELERİNİN TAMAMI EGE NATURE İLAÇ, BAŞAK PAZARLAMA, DURASILLI AÇIK VE KAPALI CEZA EVİ, DURASILLI MİMAR SİNAN İ.Ö.O, KURBAN BAHARAT, KEMAL URAL ANADOLU LİSESİ, KEMPOSTAR, DURASILLI TARIM İMALAT, ADALA MEVKİNDE BULUNAN AGROLİVE GES, VERYERİ GES, EGESU GES, EGETEO GES, EGEGÜN GES, EGEALP GES, TAMEK FABRİKASI, MBK GES, ADALA ZEYTİNCİLİK, HIRKA SÜT VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 17.12.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM TAYTAN BEZİRGANLI MAHALLELERİ TAMAMI, DOMBAYLI, DOMBAYLI BAHÇELER, MGS ORGANİK TARIM, SAHA JEOFİZİK, AGROLİVE GES, DOMBAYLI SULAMA KOOPARATİFİ, ORAL TARIM, TAYTAN BEZİRGANLI SULAMA KOOPARATİFİ, AKİŞ BLOK, SALİHLİ HAZIR BETON VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI , TİCARETHANELER
- 17.12.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADALA MEVKİNDE BULUNAN AGROLİVE GES, AGROLİVE ATTALOS ÖZEL TRAFOLARI, FERAYE ASLAN, AYŞE OYA KURDAŞ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE SOLAR ENERJİ ÖZEL TRAFOSU
- 17.12.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADALA MEVKİNDE BULUNAN TÜRKCEL VERİCİ TRAFOSU, ABDULBAKİ, HASAN VEZNELİ ÖZEL TRFAOLARI , DAMLATAŞ MADEN OCAĞI VE YİĞİT ZEYTİNCİLİK ÖZEL TRAFOLARI
- 17.12.2022 16:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSELENDİ-KARAYAĞCI-FIRINLI-KULAKSIZLAR-AKÇEŞME-M.ÇETİN TST-GÖRDES BARAJ KONUTLARI-H.KARAMAN TST-ILICAKSU-A.HAŞİMOĞLU TST-Ş.DİBEKALAN TST-PINARCIK TST-HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI-ERİŞSAN KUM OCAĞI-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ KARAYAĞCI-AKÇEŞME-GÖZDE UN-DERYA UN-SARIÇALI SULAMA KOOP-MANİSA MADEN-MANİSA BŞB ŞANTİYESİ-SELENDİ TARIM-AKFARM TARIM-BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ-YAĞ FABRİKALARI-İŞLETMELER VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ÇELENLİOĞLU İŞLETMESİ VE GÖLMARMARA HES
- 18.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SNAYİ BÖLGESİNE BAĞLI VODAFONE TELEKOMİNİKASYON A.Ş. ÖZEL TR-MURADİYE DM-11/4 KÖK--SERAL GÜNAYGIN ÖZEL TR--BATI PRES KAL. MAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.ÖZEL TR--ERİNÖZ BAHÇE MOBİLYALARI A.Ş ÖZEL TR--TALES PLASTİK ÖZEL TR--SEG LTD.ŞTİ ÖZEL TR--ŞAHİN DÖKÜM TR-1 ÖZEL--BAŞARANLAR ÖZEL TR--ÖZPOLATOĞLU HED.EŞYA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR---YURTERİ ORMAN ÜRÜN. LTD.ŞTİ. ÖZEL TR---EFS ÖZEL TR--CEA ÖZEL TR--AVEN KİMYA ÖZEL TR--GÜVEN FİLM PLASTİK AMB. A.Ş. ÖZEL--KAAN YILDIZ PLASTİK BOYA MONTAJ KALIP NAK.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR---DOĞANPAK ÖZEL TR---FB TEKSTİL ÖZEL----İKON AMBALAJ ÖZEL--İRG MAKİNE ÖZEL TR--BARSAN ÖZEL T---FORM PLASTİK ÖZEL T---İSMAİL TUNÇ ÖZEL TR-SELNAZ PLASTİK ÖZEL TR---BAŞARANLAR ÖZEL KÖK----KLİMASAN ÖZEL TR---UĞUR BETON ÖZEL TR---BALDIR GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR-----RUDA METAL ÖZEL TR---POLİMAS ÖZEL TR----TURKUAZ BASKI ÇÖZÜMLERİ-RAMAZAN KOÇYİĞİT ÖZEL T---AŞUROĞULLARI ÖZEL TR--TEKNİK AMBALAJ ÖZEL TR--ALCAN OTOMOTİV LTD.ŞTİ ÖZEL TR---FORCE AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş ÖZEL TR---HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-2---MEBAK MAKİNA ÖZEL----AZİZ TEKELİ ÖZEL TR----BATI PRES ÖZEL TR---IMPERİAL ÖZEL TR---MAHMUT ERGÜL ÖZEL TR---SAMİ ÖZCAN ÖZEL TR---SİMYA METAL ÖZEL----EGE KAUÇUK ÖZEL TR----SÜRAT ÖZEL TR-----KEREM MAKİNE ÖZEL TR-----İNCİ LOJİSTİK ÖZEL T-----KALMAKSAN ENDÜSTRİYEL KLIP VE MAKİNA SAN. A.Ş.ÖZEL TR---ÖZEL TR---YENİ AKTUZ KİREÇ ÖZEL TR---ÖRNEK YEDEK PARÇA ÖZEL TR----İBRAHİM DUMAN ÖZEL TR----AYSAN IŞIKLANDIRMA LTD. ŞTİ. ÖZEL TR---ERİNÖZ ÖZEL TR---GÜLERYÜZ DANIŞMANLIK ÖZEL TR---TEKPAL ORMAN ÜRÜNLERİ ÖZE----ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ ZİRAİ ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL----MB CAM ÖZEL TR--ATEN ÖZEL TR----BETONSA ÖZEL TR---ŞAHİN DÖKÜM TR-3 ÖZEL----TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR---DUMAN PALET ÖZEL TR--AYHAN AMBALAJ PLASTİK ÖZELTR---UYGUN ELEKTRONİK ÖZEL TR---EMSAŞ ÖZEL TR---ŞAHAN ELEKTRO STATİK ÖZEL T----YILDIZ YANGIN SÖNDÜRME A.Ş. ÖZEL T---ŞAHİN DÖKÜM TR-2 ÖZE---KARAYAĞCI İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÖZEL TR RECEP UYAR ÖZEL TR----YURTRİ ORMAN ÜRN.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR----SARD MAKİNE ÖZEL TR----YAVUZ DÖKÜM ÖZEL TR--MODERN BETON MURADİYE ÖZEL
- 18.12.2022 09:00 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ALTINKÖY ÇAMKÖY DUMANLAR GÇLBAŞI HACILAR KARAKOZAN KÜRKCÜ RAHMANLAR ZORAMAN MAH VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. KISIM VE 2. KISIM TAMAMI İLE DİKMEN MAKİNE ÖZEL TRAFOSU.
- 18.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI MAHALLESİ
- 18.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ TEKSTİLCİLER ARASTASI 215 216 SOKAKLAR
- 18.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKHİSAR MERKEZ TAMAMI -ATATÜRK MAHALLESİ-CUMHURİYET MAHALLESİ-EFENDİ MAHALLESİ-HACIİSHAK MAHALLESİ-HÜRRİYET MAHALLESİ-İNÖNÜ MAHALLESİ-KETHÜDA MAHALLESİ-PAŞA MAHALLLESİ- RAGIBBEY MAHALLESİ-SEYİTAHMET MAHALLESİ-ULUCAMİ MAHALLLESİ-REŞATBEY MAHALLLESİİ- ŞEYHİSA MAHALLESİ-KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ -NURİ GİYİK SANAYİ SİTESİ-DEREKÖY,SELÇİKLİ,YENİDOĞAN,KADIDAĞ,SÜLEYMANKÖY,ZEYTİNLİOVA,DOĞANKAYA,BÜNYANOSMANİYE,DAYIOĞLU,MEDAR,KAYGANLI,KOCAKAĞAN,SÜLEYMANLI,BEKİRLER,KARAKÖY,YATAĞAN,YENİCEKÖY,ÇOBANHASAN,SELVİLİ,ULUPINAR,ÜÇAVLU,SARNIÇ,ZEYTİNLİBAĞ,ÇAMÖNÜ,SÜNNETÇİLER,BALLICA,BEKİRLER,HAMİYE-ÇANAKÇI,YUKARI-AŞAĞI DOLMA,YAYKIN SABANCILAR,HASKÖY,SIRTKÖY,EVKAFTEPE,MUŞTULLAR,SAKARKAYA,KURTULMUŞ,GÖKÇEAHMET,TÜTENLİ,MUSALAR,SAĞRAKÇI,SÖĞÜTLÜ,SARILAR,BAŞLAMIŞ,AKKOCALI,MUSACA,İSACA,DİNGİLLER,KOBAŞDERE,BÜKNÜŞ,ERDELLİ,SİNDELLİ,EROĞLU,KARABÖRKLÜ,MUSALAR, ÇAMÖNÜ-HASKÖY-DURASIL -SARNIÇ-ULUPUNAR-SEDAT TETİKER T.S GRUPLARI-NOVADA AKHİSAR STADI OTOYOL AŞ,KARAYOLLARI AŞ,ORMAN İŞLETME BAZ İSTASYONLARI,İÇME SUYU TESİSLERİ,İŞLETMELER TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,DURASIL GES,SÖZCÜER GES ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES STADYUM -BİM -SÜT FABRİKASI- DEVLET HASTANELERİ-DİŞ HASTANESİ İLÇE EMNİYET-BAZ İSTASYONLARI -TOKİ-ADLİYE SARAYI MASKİ BELEDİYE İÇME SU KUYULARI-ARITMA-GALERİCİLER SİTESİ- KESKİNOĞLU FABRİKALARI-BELEDİYE TOPLU KONUTLARI-GIDACILAR ÇARŞISI-BÖLGRDEKİ YAĞ FABRİKALARI VE İŞLETMELER.
- 18.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL, GÜZELYURT, HAFSA SULTAN, LALELİ, MESİR MAHALLELERİ
- 18.12.2022 16:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARABEYLER HALILAR TELLİKÖY PEYPINAR AŞTINKÖY ZORAMAN DUMANLAR KÜRKÇÜ ÇAMKÇY KARAKOZAN RAHMANLAR RAHMANHACILAR GÖLBAŞI BUNA BAĞLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ VE MAHALLELERİ-PEKMEZCİ VE KOCAGEDİK MAH-HACIİBRAHİMLER-HANPAŞA-VE MAHALLELERİ-SARIDEDE-CEVİZLİDERE-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-BAZ İSTASYONLARI VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ AKHİSAR BELEDİYESİ GES
- 19.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; KISMALI, BOSTANLI, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ 21 SK VE CİVARLARI