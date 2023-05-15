15 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Mayıs 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
01:00 Dünya Snooker Şampiyonası
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Snooker: Kuzey İrlanda Açık
05:30 Snooker: UK Championship
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Snooker: London Masters
11:30 Binicilik
12:30 Bisiklet: İtalya Turu
13:30 Bisiklet: İtalya Turu
15:00 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
16:00 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
17:00 Bisiklet: İtalya Turu
18:00 Bisiklet: İtalya Turu
19:00 Snooker: London Masters
20:00 Eskrim Grand Prix
21:00 Bisiklet: Macaristan Turu
22:00 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
23:00 Dağ Bisikleti Dünya Kupası