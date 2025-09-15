15 Eylül altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkmaya devam ediyor. 15 Eylül altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli göstergelerden biri. Bu yazımızda, 15 Eylül itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları dahil olmak üzere piyasalardaki son durumu detaylı şekilde analiz edeceğiz.

15 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Bugün altın piyasasında yaşanan hareketlilik, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin verilerle doğrudan bağlantılı. 15 Eylül altın fiyatları açısından küçük çaplı dalgalanmalar gözlemlenirken, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların odağında.

Bigpara verilerine göre, 15 Eylül 2025 tarihinde gram altının alış fiyatı 4.842,43 TL, satış fiyatı ise 4.842,93 TL olarak gerçekleşti. Bu değerler, önceki güne göre %0,06 oranında hafif bir düşüş gösterdi. Altının ons fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra, döviz kurlarındaki dalgalanma da gram altın fiyatlarını etkileyen temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Küresel Ekonomik Gelişmeler: FED'in faiz kararları, ABD ekonomik verileri ve Avrupa piyasalarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Politikaları: Faiz oranları ve para politikalarındaki değişimler TL'nin değerini etkileyerek altın fiyatlarına yansıyor.

Döviz Kurları: Özellikle dolar/TL paritesi, gram altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Talep ve Arz Durumu: Yatırımcı talebi, takı ve sanayi amaçlı altın kullanımı fiyatları şekillendiriyor.

15 EYLÜL 24 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

Özellikle saf altın seviyesi olarak kabul edilen 24 ayar gram altın, yatırımcıların altın alımında dikkat ettiği bir başka önemli kriter. 15 Eylül itibarıyla 24 ayar gram altın alış fiyatı 4.476,54 TL, satış fiyatı ise 4.707,24 TL olarak gerçekleşti. Günlük değişim oranı %0,24 seviyesinde artış gösterdi.

24 ayar gram altın fiyatlarının, alaşım oranları ve işçilik gibi faktörlere göre değişiklik gösterebildiği unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle yatırım amacıyla alım yapanların 24 ayar gram altın fiyatlarını yakından takip etmesi önerilir.

15 EYLÜL GRAM ALTIN NE KADAR?

15 Eylül itibarıyla gram altın fiyatları, yatırımcıların kısa ve uzun vadeli stratejilerini belirlemesinde kritik bir gösterge oldu. Yukarıda belirttiğimiz gibi, güncel gram altın alış fiyatı 4.842,43 TL seviyesinde. Satış fiyatı ise 4.842,93 TL olarak kayıt altına alındı.

Gram altının gün içindeki küçük düşüşü, piyasalardaki genel durgunluk ve dolar kurundaki sakin seyirle paralel ilerledi. Uzmanlar, gram altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde ekonomik veri açıklamaları ve küresel risk iştahına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor.

15 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, hem yatırım hem de hediyelik olarak Türkiye'de yoğun talep gören bir altın çeşidi. 15 Eylül günü itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 8.022,00 TL, satış fiyatı ise 8.081,00 TL olarak açıklandı. Günlük bazda %0,25 oranında hafif bir artış gösterdi.

Çeyrek altının bu yükselişi, özellikle düğün sezonu ve bayram öncesi talep artışıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, küresel altın fiyatlarının ons bazında güçlenmesi de fiyatlara olumlu yansıdı.