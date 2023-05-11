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11 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

11 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

11 Mayıs 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Hollanda Eredivisie Özetler

13:50 Portekiz Süper Lig Goller

14:00 TBMM-TV

15:45 Avrupa'dan Futbol

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:00 Set Sayısı

19:25 Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet

21:30 Başlama Vuruşu

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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