1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru merak ediliyor. 1 Sterlin, Pound kaç TL ve Sterlin ne kadar araştırılıyor. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,1 artarak 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi. 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru gündeme geliyor. 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! Detaylar haberimizdedir…

STERLİN NE KADAR?

Bugün 15 Temmuz 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 42,6442 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15:32 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 42,5376 TL ve satış fiyatı ise 42,5376 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0840 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530'dan işlem görüyor.

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