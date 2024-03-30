Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda 1 Nisan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle okulların tatil olduğu açıklandı. Buna göre eğitim ve öğretim, 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edecek. Peki, 1 Nisan bankalar tatil mi?

1 NİSAN OKULLAR TATİL OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda 1 Nisan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle okulların tatil olduğu açıklandı. Buna göre eğitim ve öğretim, 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazı şu şekilde;

Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir

1 NİSAN BANKALAR TATİL Mİ?

Seçimden sonraki gün (1 Nisan Pazartesi günü) resmi tatil olmadığı için bankalar, kargolar ve diğer tüm işyerleri her zamanki çalışma düzeninde devam edecek