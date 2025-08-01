1 Ağustos borsa açık mı? Borsa bugün kapalı mı?

1 Ağustos borsa açık mı? Borsa bugün kapalı mı?
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1 Ağustos Borsa açık mı? sorusu, yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle işlem yapmak isteyen yatırımcılar için Borsa İstanbul'un bugün açık olup olmadığı merak konusu oluyor.

1 Ağustos Borsa açık mı? sorusu, yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle işlem yapmak isteyen yatırımcılar için Borsa İstanbul'un bugün açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Vatandaşlar, borsanın bugün açık olup olmadığını aratıyor. Peki, 1 Ağustos borsa açık mı? Borsa bugün kapalı mı? İşte detaylar...

1 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul (BIST), 1 Ağustos 2025 Cuma günü normal seyrinde açıktır. Bugün herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması bulunmamaktadır. Borsa İstanbul, işlem saatleri içinde tüm yatırım araçları için aktiftir.

1 Ağustos borsa açık mı? Borsa bugün kapalı mı?

BORSA BUGÜN KAPALI MI?

1 Ağustos 2025 tarihi, Borsa İstanbul'un normal işleyişini sürdürdüğü bir gündür. Haftalık işlem takvimi içerisinde yer alan bu tarih, herhangi bir milli bayram ya da resmi tatil kapsamına girmemektedir. Bu nedenle, Borsa İstanbul bugün tam gün açıktır ve seanslar olağan şekilde işlemektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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