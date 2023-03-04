04 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Mart 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İspanya La Liga Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
03:00 Futbol Aklı
04:30 Spor Artı
05:30 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:35 İskoçya Premiership Özetler
08:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni
12:45 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 İtalya Seri A Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Göztepe A.Ş. - Dyorex Boluspor
22:00 Stadyum
23:30 İleri Üçlü