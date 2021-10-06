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Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı

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Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı

2022 sonunda piyasaya çıkması beklenen yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan görselde, beyaz rengiyle karşımıza çıkan yerli otomobilin prototipinde yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı, dikey sis farları yerine ise yuvarlak sis farlarının tercih edildiği göze çarpıyor.

Yerli otomobil için geri sayım sürerken Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Togg'un sosyal medyadan yaptığı heyecan yaratan paylaşımda "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." mesajını verdi.

Yeni paylaşılan görselde yerli otomobilin bazı değişimlere uğradığı göze çarptı. Önceki görsellerin aksine bu defa beyaz rengiyle karşımıza çıkan yerli otomobilin ilk olarak aynalarındaki değişim dikkat çekti. Prototipinde yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı görüldü. Ayrıca önceki tasarımlarda ters "L" olarak konumlandırılan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştiği görüldü.

Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Daha piyasaya çıkmadan değişime uğradı

Türkiye'nin yerli otomobil (TOGG)'un sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan "Bizi izlemeye devam edin" notuyla yapılan paylaşımda, fabrikadaki çalışmaların tüm hızla devam ettiği belirtildi.

Üretim sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor. Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.

Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Daha piyasaya çıkmadan değişime uğradı

Yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretim bandından inmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Daha piyasaya çıkmadan değişime uğradı

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Haber: Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı - Haberler Ekonomi
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