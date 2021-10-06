Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı

Yerli otomobil için geri sayım sürerken Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ

Togg'un sosyal medyadan yaptığı heyecan yaratan paylaşımda "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." mesajını verdi.

PROTOTİPTEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Yeni paylaşılan görselde yerli otomobilin bazı değişimlere uğradığı göze çarptı. Önceki görsellerin aksine bu defa beyaz rengiyle karşımıza çıkan yerli otomobilin ilk olarak aynalarındaki değişim dikkat çekti. Prototipinde yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı görüldü. Ayrıca önceki tasarımlarda ters "L" olarak konumlandırılan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştiği görüldü.

FABRİKA GİDEREK YÜKSELİYOR

Türkiye'nin yerli otomobil (TOGG)'un sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan "Bizi izlemeye devam edin" notuyla yapılan paylaşımda, fabrikadaki çalışmaların tüm hızla devam ettiği belirtildi.

Üretim sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor. Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.

2022 SONUNDA SERİ ÜRETİM BANDINDAN İNECEK

Yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretim bandından inmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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